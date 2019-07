Guardiola exalta De Bruyne após derrota do City para o Wolves

Apesar da derrota no torneio asiático, De Bruyne arrancou elogios de Pep Guardiola: “jogador incrível”

O levou a melhor nas penalidades diante do , na final da Premier League Asian Trophy, em Shanghai, neste sábado (20). Após o empate por 0 a 0, o venceu nos pênaltis a equipe de Pep Guardiola, por 3 a 2. Apesar da derrota, o treinador elogiou a atuação de Kevin De Bruyne.

Em entrevista coletiva após a partida, Guardiola comemorou a boa atuação do belga contra o Wolverhampton, ainda que não tenha sido suficiente para vencer o jogo: "Ele foi top. Infelizmente, na última temporada, sentimos muito sua falta. Fomos incrivelmente bem sem ele, mas somos mais fortes consigo. Na última temporada, nós não tivemos dias livres. Esse time agora teve time para descansar. Espero que ele chegue no seu nível máximo. Ele é muito positivo mentalmente. Fez um primeiro tempo incrível, muito bem."

Na temporada anterior, o atleta atuou em apenas 32 partidas com o Cit em todas as competições somadas por conta de uma lesão. Ao que tudo indica, De Bruyne retornou de onde havia parado e conseguiu elogios do treinador: "Ele é um cara que gosta de jogar futebol. Um grande competidor. Ele nunca perde a confiança em si mesmo. A condição física e não se machucar é o mais importante para ele hoje. Ele é um jogador incrível."