Guardiola exalta Bravo após título do City, mas cita: “é segundo goleiro”

O treinador também aproveitou a ocasião para defender um tempo maior de descanso para os atletas

Claudio Bravo foi o grande destaque do na conquista da , a Supercopa da , sobre o , neste domingo (04). O chileno defendeu pênalti batido por Wijnaldum, na disputa alternada após empate por 1 a 1, e foi muito elogiado pelo técnico Pep Guardiola.

“Eu fiquei realmente impressionado, ele não é mais um garoto”, afirmou o treinador. “A sua preparação foi calma, tiveram as defesas nos últimos minutos. Ele ganhou o jogo para a gente. Todos contribuíram muito, mas estou muito feliz por ele. A sua primeira temporada não foi fácil, e na copa ele conseguiu”, disse Guardiola, que mesmo no discurso de elogios garantiu a posição do chileno como reserva do brasileiro Ederson – que é a primeira escolha na Premier League.

“Ele é um segundo goleiro incrível”, destacou o técnico catalão. Neste empate por 1 a 1 contra o Liverpool [Sterling abriu o placar para os azuis, antes de Matip igualar para os vermelhos], Bravo fez sete defesas, o maior número de intervenções em um único jogo desde a sua chegada ao Etihad Stadium, em 2016.

Guardiola também deixou evidente que a missão não será fácil para manter o título inglês nesta temporada, e aproveitou a ocasião para fazer um apelo em relação ao excesso de jogos no calendário inglês – algo que já vem movimentando jogadores, que através da FIFPro divulgaram um estudo dizendo que a grande quantidade de jogos em relação ao pouco tempo de descanso não é saudável para o esportista.

“Tem que reduzir. Eu não sei se são as competições, mas é muita coisa. Eu tive minhas férias, então estou bem. Quando tem a Data FIFA, saio com minha família, mas eles (jogadores) jogam por suas seleções. E aí você joga de novo, de novo, por dez meses a cada temporada. A quantidade é vista, não a qualidade. É , , ... não é confortável para os jogadores”, disse.