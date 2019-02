Guardiola exalta Aguero: "Nasceu com este talento e morrerá com ele"

Atacante argentino fez os três gols da vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o Arsenal

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, fez questão de exaltar a atuação de Kun Agüero, que fez os três gols do Manchester City na vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, neste domingo (3), pela 25ª rodada da Premier League.

"Agüero nasceu com esse talento para marcar gols e vai morrer com ele", afirmou o treinador.

"Quando as pessoas, na primeira temporada, disseram que não tínhamos um bom relacionamento com Agüero... o que tento fazer é ser claro com os jogadores. Um dia Gabriel (Jesus) poderia jogar, outro Sergio. Hoje estou muito feliz com o seu desempenho, não só pelos três gols, mas pelo trabalho que realizou, pela atitude com que enfrentou o jogo", completou.



(Foto: Getty Images)

Com o triunfo, o City dormirá apenas dois pontos atrás do líder Liverpool, que joga nesta segunda-feira (4), fora de casa, contra o West Ham.

"Infelizmente, não posso fazer nada sobre o jogo do Liverpool. Não sei se eles vão vencer amanhã ou não. É claro que gostaríamos que eles não vencessem contra o West Ham, como eles não queriam que vencêssemos o Arsenal. É normal ", admitiu.

"Acho que todos pensaram que já tínhamos perdido a luta pelo título depois do jogo contra o Newcastle. Mas muitas coisas acontecem no futebol", finalizou.