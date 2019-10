Guardiola é sondado para ser candidato a "presidir" a Catalunha

De acordo com publicações do jornal El Confidencial, esse seria o desejo de Artur Mas, presidente de Convergência Democrática da Catalunha

O jornal El Confidencial publicou que Artur Mas sondou Pep Guardiuola para presidir a Catalunha. A ideia é que o técnico do seja o próximo candidato de Junts x Catalunya. Há alguns dias, o próprio Guardiola já foi um encarregado de por voz ao comunicado de imprensa que o Tsunami Democrático emitiu na semana passada para mostrar seu desacordo com as penas que o Supremo impôs à Catalunha.

Na prévia do jogo entre Manchester City e , Guardiola já comentou o seguinte com os jornalistas:

"Necessitamos da Europa para solucionar este conflito. Creio que já estamos em um momento que o povo da e da Catalunha não confiam um no outro. Por isso, eu pedi para nos sentar e falar. Creio que os humanos têm essa habilidade do diálogo", comentou.

"Sempre lerei manifestos ou farei o que me pedem se isso serve para defender os direitos humanos, seja aqui, em Alsasua, nos países árabes ou em Madrid. Seja qual for o problema, podem contar comigo se a ideia for defender os direitos humanos", completou.

A informação do jornal El Confidencial aponta que tentou um contato com Guardiola para falar sobre o caso, mas não recebeu resposta. A procura se deu por meio da assessoria de imprensa do Manchester City.