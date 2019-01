Guardiola é só elogios ao atual momento de Ederson no Manchester City

Técnico dos Citizens exaltou boa fase do brasileiro e destacou participação do goleiro na vitória sobre o Wolverhampton

Em entrevista coletiva após a vitória de 3 a 0 do Manchester City sobre o Wolverhampton na última segunda-feira (14), o técnico Pep Guardiola exaltou a boa fase viivda pelo goleiro Ederson debaixo da meta.

"Estou muito contente, pois ele permanece com boa postura durante o jogo. É ele quem nos protege na defesa e é perfeito nas bolas longas", descreveu Guardiola.

"É bom que ele tome esse tipo de decisão. Talvez ele tenha que ser mais preciso, porém a bola estava fora da zona de perigo, então não tem problema nenhum. Quando ele faz isso, a defesa joga melhor, o meio-campo joga melhor e o ataque também. Nós o amamos do jeito que ele é e esperamos que isso não mude", enfatizou o comandante da equipe.

Com o resultado, os atuais campeões do Campeonato Inglês chegaram na vice-liderança com 53 pontos, quatro a menos que o Liverpool, que está na ponta da tabela.