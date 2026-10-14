O espanhol Pep Guardiola, treinador histórico do Manchester City, sofreu um grande choque na noite de seu retorno ao Etihad Stadium, após a dura derrota do clube inglês diante do visitante Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória emocionante sobre o anfitrião Manchester City (4 a 2), nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Com esse resultado, a equipe francesa chegou aos 6 pontos, enquanto os donos da casa permaneceram com 3 pontos.

Guardiola havia deixado o cargo de treinador do Manchester City no fim da temporada passada, depois de viver uma era histórica com o clube, na qual conquistou diversos títulos.

Retorno emocionante ao Etihad Stadium

O treinador espanhol foi recebido com festa e cantos ensurdecedores da torcida do Manchester City ao aparecer nas tribunas do Etihad Stadium durante a partida de seu antigo clube contra o Paris Saint-Germain.

Pep encontrou-se com o presidente do conselho de administração do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, e com o CEO do clube, Ferran Soriano, além de sentar-se ao lado de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

O retorno do treinador espanhol veio em um momento delicado para o clube inglês, depois que uma comissão independente o condenou, no mês passado, por mais de 100 infrações às regras financeiras da Premier League.

Guardiola (55 anos) havia declarado seu apoio ao Manchester City após a divulgação da decisão, reafirmando que mantém seu vínculo com o clube que comandou ao longo de dez anos, período em que conquistou 20 títulos.

O PSG virou tudo de cabeça para baixo

Mas Guardiola recebeu um grande choque de seu compatriota Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, que conduziu sua equipe à vitória sobre o Manchester City por 4 a 2.

As câmeras mostraram sinais de choque e perplexidade no rosto de Guardiola, especialmente depois que o PSG abriu 3 a 0 nos primeiros 32 minutos da partida.

E depois de ter demonstrado grande apoio à diretoria do clube antes do início do jogo e de ter celebrado Guardiola tão logo ele apareceu nas tribunas, a torcida também ficou atônita com o nível modesto da equipe, sobretudo no primeiro tempo.

Com o passar do tempo, a partida deixou de ser uma oportunidade de apoiar a diretoria do clube e reafirmar a união, para se transformar em algo parecido com um "velório", com as expressões mudando e os sinais de tristeza e lamento tomando conta do rosto de todos, inclusive de Guardiola.









Guardiola na mira das críticas

O problema de Guardiola nesta noite não se limitou à dura derrota do Manchester City em casa e diante de sua torcida: o treinador também se colocou novamente na mira das críticas.

Guardiola havia divulgado, em 30 de setembro, uma nota na qual manifestou seu apoio ao clube inglês com o qual conquistou todos os títulos possíveis, incluindo seis da Premier League e um da Liga dos Campeões da Europa.

Depois da nota, Guardiola foi alvo de duras críticas, tanto na imprensa quanto nas redes sociais, por apoiar um clube oficialmente condenado.

Com sua presença hoje no Etihad Stadium, Guardiola não deverá ficar longe das críticas novamente. Se já sofreu um grande ataque após divulgar uma nota, a situação pode se agravar agora que rompeu seu isolamento e apoiou publicamente o Manchester City.





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O PSG constrói seu sucesso sobre os escombros do City

Do outro lado, o Paris Saint-Germain foi o vencedor em todos os aspectos nesta noite difícil para o Manchester City e sua torcida.

A equipe francesa conquistou a segunda vitória consecutiva, mantendo 100% de aproveitamento e ampliando suas chances de classificação direta à próxima fase da Liga dos Campeões.

O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas, e seu treinador, Luis Enrique, sonha em manter o título por uma terceira temporada seguida, repetindo o feito do francês Zinedine Zidane, que alcançou essa conquista histórica com o Real Madrid.

O curioso é que os resultados do PSG nesta temporada se assemelham aos do Real Madrid na temporada 2017/2018, quando a equipe manteve o título da Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva.

O Real Madrid começou aquela temporada com resultados oscilantes no âmbito local, tanto que terminou a competição na terceira colocação do Campeonato Espanhol, mas apresentou-se de forma bem diferente no continente e conseguiu subir ao pódio.

O PSG vive um início difícil no Campeonato Francês nesta temporada, ocupando atualmente a sexta posição na tabela de classificação.

O PSG é um dos principais favoritos ao título da Liga dos Campeões nesta temporada, diante do excelente nível que a equipe apresenta no continente, algo que confirmou no estádio do Manchester City.

Enrique tem um time que se apoia, antes de tudo, no coletivo, apesar de contar com muitas estrelas em seu plantel, uma característica que ajudou bastante o PSG a conquistar a glória europeia nas duas últimas temporadas.