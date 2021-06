Guardiola é eleito melhor técnico da Premier League pela terceira vez e iguala Mourinho e Wenger

Catalão ajudou os Citizens a retomarem domínio local no futebol inglês e ganhou prêmio da temporada

Pep Guardiola foi eleito o melhor técnico da temporada 2020/2021 da Premier League depois de comandar o Manchester City para mais um título. Os Citizens recuperaram o domínio local depois de superarem um início lento para atingir seu ritmo perto da virada do ano, com 12 pontos de vantagem na liderança sobre os perseguidores no fim do campeonato.

Agora, Guardiola soma três títulos de técnico da temporada na Premier League em um espaço de quatro anos, uma vez mais confirmando ser um dos melhores treinadores.

Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

Em seu site oficial, a Premier League apontou: "Guardiola vence o prêmio pela terceira fez em sua carreira de técnico, além de ter ganhado outras duas vezes nas campanhas dos títulos de 2017/2018 e 2018/2019".

"O espanhol fez história nessa temporada, pois seu Manchester City virou o primeiro time a ganhar o título depois de ficar em oitavo no Natal, com uma série de 15 vitórias seguidas para tirar o troféu da Premier League do Liverpool (campeão em 2019/2020).

Ele igualou os três títulos de técnico da temporada vencidos por Arsene Wenger e Jose Mourinho, com apenas Sir Alex Ferguson vencendo mais vezes, com 11. Esses três são os únicos técnicos na história da Premier League que podem igualar os três títulos de Guaridiola."

Guardiola era a escolha óbvia depois de recuperar o City. A Premier League acrescentou: "O técnico de 50 anos venceu os outros indicados Marcelo Bielsa (Leeds United), David Moyes (West Ham), Brendan Rodgers (Leicester) e Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) no prêmio da temporada após votos do público combinados com um painel de especialistas de futebol que decidiram o vencedor".

Eleito melhor técnico e campeão da Premier League com o Manchester City, Guardiola comandou seu time até a final da Liga dos Campeões, mas saiu derrotado pelo Chelsea por 1 a 0 em Porto. Ele tem contrato com o City até 2023.