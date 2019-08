Guardiola e Aguero batem boca após argentino ser substituído no Man City

O atacante argentino não gostou de ser substituído por Gabriel Jesus e criou um climão no Etihad Stadium

O tempo esquentou entre Pep Guardiola e Sergio Aguero, no segundo tempo da partida entre e , realizada neste sábado (17) pela segunda rodada da Premier League.

Aos 66 minutos, o treinador optou por tirar o atacante argentino, autor do primeiro gol do jogo, para colocar Gabriel Jesus. Enquanto se encaminhava para o banco de reservas, contudo, o maior artilheiro da história dos Citizens bateu boca com Guardiola.

FOGO NO PARQUINHO!



Aguero discute com Pep Guardiola após a sua substituição@ManCity 2 x 2 @SpursOfficial pic.twitter.com/ws3PlzjiX0 — Sigam @90goalsBR (@Sigam90goalsBR1) August 17, 2019

Foi necessário a intervenção do auxiliar-técnico Mikel Arteta intervir para que o catalão seguisse prestando atenção no duelo – empatado em 2 a 2 até então.