Guardiola e a liderança da Premier League: "City nunca deve desistir"

A equipe do Citizen conseguiu conquistar o topo da tabela da Premier League após a vitória sobre o Everton

Pep Guardiola saudou seus jogadores do Manchester City por não desistirem e conquistarem novamente o topo da tabela da Premier League, empatando em pontos com o Liverpool, mesmo após um jogo não tão bonito.

“A performance não estava como esperávamos, mas eles tentaram. Sete dias atrás poderíamos estar a sete pontos atrás. Agora estamos no topo. Qual é a lição? Nunca desistir”, declarou o técnico.

A equipe do City sabia que a diferença de gols faria com que eles ocupassem o topo tão disputado da tabela apenas com a vitória sobre o Everton, ainda mais sabendo que o time de Jurgen Klopp empatou na última segunda-feira (4) com o West Ham.

O City não estava em sua melhor forma no Estádio de Goodison, mas um gol de Aymeric Laporte ainda no primeiro tempo, seguido por outro de Gabriel Jesus garantiu que eles voltassem para Manchester com os três pontos.

Pep Guardiola admitiu que o time estava fraco, mas elogiou seus jogadores por não desistirem quando, há uma semana, a derrota para o Newcastle poderia deixá-los sete pontos atrás do Liverpool.

O próximo compromisso do City será o confronto contra o Chelsea no Eithad Stadium neste domingo (10), enquanto o Liverpool recebe o Bournemouth em Anfield no sábado (9).