Guardiola cutuca Manchester United: "O grande erro é acreditar que você é melhor do que alguém"

Técnico do Manchester City deu a entender que Red Devils entraram em campo com excesso de confiança contra o PSG

Após a grande vitória do Manchester City sobre o Newport County por 4 a 1 pela quinta rodada da FA Cup, Pep Guardiola conversou com a imprensa e deu a entender que o Manchester United pode ter entrado em campo contra o PSG com excesso de confiança.

"O grande erro é acreditar que você é melhor do que alguém. É um erro, como o United é elogiado e eles dizem que são melhores que o PSG, mas você vê o que aconteceu. Este foi um jogo muito difícil, os primeiros 20 minutos foram difíceis de chutas e eles são muito melhores que nós nessas situações, mas nos últimos 20 minutos colocamos o jogo em nossas mãos", disse.

"Estamos em quatro competições, cada jogo é completamente diferente. Você tem que estar calmo e se preparar bem.", completou.

Agora, o City espera o sorteio para definir quem será o adversário nas quartas de final. Até o momento, Watford, Brighton e Milwall já estão garantidos na próxima fase.