Em uma cena sem precedentes que revela a dimensão do colapso vivido pelo Manchester City nos bastidores, Pep Guardiola explodiu de raiva diante de seus jogadores com um discurso incendiário e chocante, chegando a ameaçar pedir demissão.

No documentário inédito "Belo Vício", exibido na plataforma Amazon Prime, o treinador catalão lançou luz sobre seus dois últimos anos dentro dos muros do clube. Dividido em quatro episódios, o filme registrou com suas câmeras um momento decisivo em novembro de 2025, após a derrota por 2 a 0 diante do Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões da Europa.

O discurso da explosão

Guardiola não conseguiu conter os nervos dentro do vestiário e gritou com seus jogadores: "Pessoal, isto é uma vergonha, o copo transbordou, rapazes! Todos vocês precisam ter a mentalidade de: vou provar a eles que sou o melhor, vou provar a esse treinador fracassado que sou melhor que os outros. É uma competição entre vocês, e onde estava essa competição hoje?"

E acrescentou com evidente amargura: "Sinto-me triste, sinto-me decepcionado comigo mesmo pelas coisas idiotas que tentei fazer para que vocês se sentissem seguros, protegidos e confiantes. Sinto-me como um idiota."

Ameaça de morte

O discurso passou da repreensão à advertência severa, com Guardiola revelando a dimensão de seus sacrifícios pessoais: "Cheguei aqui às oito da manhã, rapazes, passei longas horas tentando alcançar os corações de vocês, e, quando não consigo, sinto-me extremamente frustrado. Vocês não me retribuem. Sabem o que vai acontecer? Vocês vão ter outro treinador."

E prosseguiu com um tom de ameaça a que seus jogadores não estavam acostumados: "Se eu vir um único rosto triste no fim da temporada, eu mato vocês. Se eu vir os rostos de vocês reclamando de algo quando eu tomar as decisões, eu mato vocês. Droga, trabalhem com mais empenho, trabalhem melhor, vivam uma vida melhor."

O divórcio e a solidão

E a coisa não parou no lado técnico; o documentário revelou o lado humano exausto do treinador. Em um momento de dolorosa sinceridade, Guardiola repreendeu seus jogadores pela falta de coragem e de comprometimento, associando isso às suas difíceis circunstâncias familiares.

E disse: "Vocês podem perder, e eu defendo muito vocês, mas essa falta de coragem, de paixão, de amor e de vontade de vencer é inaceitável. Estou vivendo a minha vida, passando pela minha situação de divórcio, e a minha família está longe de mim por causa de todos vocês, e o que recebo em troca? Esse desempenho vergonhoso. É uma vergonha, rapazes."

E encerrou seu discurso, que abalou o vestiário, com uma frase chocante que resumiu tudo: "Droga, o copo transbordou; quando vejo esse desempenho, sinto-me esgotado e vazio. Quero pedir demissão, sinto-me só. Quando vocês jogam desse jeito, sinto-me só. Vocês não vão me ver amanhã."