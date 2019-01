Guardiola começará a utilizar drones nos treinamentos do City

Segundo o jornal "The Sun", parte da comissão técnica estaria participando de cursos para pilotar aeronaves não tripuladas

Pep Guardiola está preparando uma revolução na maneira de preparar os treinos do Manchester City. Segundo o jornal inglês The Sun, o técnico começará a usar drones nas atividades da equipe inglesa.

Para preparar bem este avanço, parte da comissão técnica de Guardiola estaria participando de cursos-piloto de aeronaves não tripuladas para dirigir os drones e registrar os treinamentos.

Ainda segundo a publicação, há alguns dias, foi feito um teste com o drone de um dos membros da comissão e Guardiola teria ficado muito satisfeito com a maneira como ele pode estudar o treinamento, as posições de seus jogadores e poder ver tudo em mais detalhes.