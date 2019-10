Guardiola: City vai brigar contra rebaixamento se repetir primeiro contra o Villa

O treinador catalão não gostou nada da exibição de seus jogadores nos primeiros 45 minutos contra o Aston Villa, mas elogiou postura no segundo tempo

Pep Guardiola comemorou a vitória por 3 a 0 do Manchester City sobre o Aston Villa, neste sábado (26), em jogo válido pela décima rodada da Premier League. O resultado deixou os Citizens a três pontos em relação ao , líder do Campeonato Inglês que entra em campo no domingo.

O City fez todos os seus gols no segundo tempo: Sterling abriu a contagem, David Silva ampliou e Gundogan fechou a conta. Mas o primeiro tempo foi motivo de grande preocupação para o técnico, que fez um alerta.

“Seis dias atrás nós estávamos a oito pontos, agora estamos a três”, disse o treinador. “Eu não estou preocupado com a tabela. Estou preocupado com a forma como jogamos”, afirmou Guardiola.

“Se jogarmos como jogamos no segundo tempo, poderemos estar lá no final da temporada. Com certeza. Se jogarmos como fizemos no primeiro tempo, estaremos na zona de rebaixamento, bem longe dos líderes da tabela. É o que eu acho. Não só nesta temporada, mas todo o tempo”, destacou.

O único que agradou Guardiola durante os 90 minutos foi Raheem Sterling, jogador que faz início de temporada espetacular pela equipe do Etihad Stadium.