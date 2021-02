Guardiola brinca sobre desafio entre Bayern e Barcelona de 2009: "Vou chamar o Messi!"

Com o título do Mundial de Clubes, a equipe alemã empatou o recorde de títulos conquistados pelo Barça em uma temporada

O Barcelona de Pep Guardiola foi um time que vive no imaginário dos torcedores. Para muitos fãs de futebol, foi uma das melhores equipes da história do esporte. Em 2009, aquele time conseguiu um feito inesquecível: conquistar seis títulos em um ano. O recorde que parecia inalcançável foi igualado pelo Bayern de Munique de Hansi Flick após o título mundial conquistado nesta quinta-feira (11).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embora não seja um time tão brilhante e encantadora como o Barcelona de 2009, o Bayern de 2020/21 é uma equipe igualmente vencedora e letal. E Guardiola, que treinou a equipe alemã por três temporadas antes de se mudar para Manchester, brincou sobre a possibilidade de um confronto entre os dois times.

"Parabéns a toda família do Bayern por este incrível sucesso, por serem os campeões da Copa do Mundo de Clubes e principalmente por conquistar seis títulos", disse o treinador em uma publicação no Twitter. "Estamos muito orgulhosos, estou muito orgulhoso, parabéns a todos, especialmente a Hansi [Flick], os jogadores e o staff por este feito incrível".

"Mas eu quero dizer ao Hansi que ele é o segundo time a vencer seis títulos na sequência. Antes de vocês, houve um outro time, o Barcelona! Então, talvez eu ligue para Messi e companhia para disputarmos o sétimo título? Me diga quando e onde e eu estarei lá", brincou.

Mais artigos abaixo

Barcelona campeão da Liga dos Campeões 2008/09. Foto: Getty

O Bayern alcançou este feito após vencer o Mundial de Clubes de 2020 contra o Tigres, com gol de Pavard. Antes, o clube alemão levou para a Allianz Arena a Liga dos Campeões, Bundesliga, Copa da Alemanha, Supercopa da Uefa e Supercopa da Alemanha. O Barcelona de 2009 também venceu os títulos internacionais e os equivalentes campeonatos espanhóis.

Vale lembrar que o Bayern quase conquistou seis títulos em um ano sob o comando de Guardiola. Em 2013, Jupp Heynckes venceu a tríplice coroa e logo depois o treinador catalão assumiu o comando do time, vencendo Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes naquele ano, mas perdeu a Supercopa da Alemanha para o Borussia Dortmund.