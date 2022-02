Guardiola aponta times que vão para cima do Manchester City: "O resto só espera"

Pep Guardiola nomeou os únicos times da Premier League que tentam atacar o Manchester City, em vez de ficar apenas se defendendo. O técnico assumiu o comando dos Citizens em 2015, e desde então conquistou dez títulos nacionais, sendo três títulos do Campeonato Inglês.

O City emergiu como a força dominante no futebol inglês sob o comando do espanhol, que afirma que há apenas alguns times que se atrevem a enfrentar os campeões.

Guardiola está acostumado a enfrentar equipes que jogam com linhas baixas e buscam oportunidades de contra-ataque, com o técnico do City identificando apenas cinco clubes da primeira divisão que empregam táticas mais aventureiras.

"Talvez nós os provoquemos, mas a maioria deles, exceto o Liverpool, eu diria, Brighton eu diria, Arsenal em alguns momentos eu diria... deixe-me pensar sobre isso, talvez eu esteja esquecendo alguém", disse ele a repórteres após a vitória por 1 a 0 contra o Everton.

"Aston Villa, jogamos um pouco lá também. Há momentos em que eles fizeram isso. O Leeds também. O resto, eles ficam quietos. Honestamente, não estou dizendo nada errado. Todo técnico, todo time pode fazer o que quiser, absolutamente."

"Um dos princípios é ser paciente, não sofrer gols, não conceder corridas profundas deles, contra-atacar e ter paciência e no momento certo podemos fazê-lo. Vamos continuar a fazê-lo assim".

Guardiola está convencido de que não podem cometer erros em sua tentativa de defender o título devido à consistência dos Reds, mas confia que seus jogadores não permitirão que a complacência se instale.

"Não é a primeira vez que estamos nesta situação e aprendemos com isso no passado", acrescentou. "Se você quer ser campeão na Premier League, contra este rival - o Liverpool, eles não vão perder pontos - você tem que fazer o seu trabalho."