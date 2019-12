Guardiola alivia torcida do Manchester City sobre seu futuro

Treinador vem tendo uma temporada abaixo da expectativa, mas disse que se sente muito bem no clube

A atual temporada do não é tão boa quanto se projetava no começo da jornada. Com 11 pontos atrás do , o time de Pep Guardiola ocupa a terceira posição e já vê o título da Premier League como algo muito distante. Muito se falou da possível saída de Guardiola, mas em entrevista coletiva o treinador disse que se sente muito bem no clube azul e disse que as conversas sobre o futuro ficarão para depois.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Eu estou há quatro anos aqui, quero ficar para a próxima temporada. Eu estou incrivelmente bem aqui. Para estender um contrato, precisa ver como funciona e se eu mereço. O nível aumentou muito nos últimos anos e as expectativas são maiores. Temos que ver se conseguimos lidar com isso", disse Pep.

Mais artigos abaixo

Ele, porém, reconheceu que isso é uma decisão que vem da diretoria do clube e já projeta o próximo confronto da Premier League.

"Não é apenas minha decisão, é a decisão do clube, ainda não conversamos. Agora temos a pausa com a família na época do Natal. Depois teremos que enfrentar o e pensar no resto. Teremos tempo para pensar no futuro", falou Guardiola.

O City enfrenta o na rodada do Boxing Day, na sexta-feira (27), às 16h45 (de Brasília), no estádio Molineux.