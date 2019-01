Guardiola admite que Kompany pode deixar o City após o fim da temporada

Lenda dos Sky Blues ainda não teve seu contrato renovado no clube

Uma das grandes lendas de toda a história do Manchester City, o zagueiro Vincent Kompany, símbolo da era de sucesso do clube desde o início do investimento árabe, que já está há mais de uma década no clube, pode deixar os Sky Blues.

O contrato de Kompany com o City se encerra em julho, após o fim da atual temporada, e o técnico Pep Guardiola admite que o zagueiro pode deixar o clube inglês.

"Eu penso que é um problema que nós precisamos conversar com Vincent. Nós não temos nenhuma dúvida sobre sua qualidade. Nós sentimos falta dele quando ele não pode jogar. Ele é o nosso capitão e, no campo, ele dá algo extra que apenas poucos zagueiros em todo o mundo podem nos dar", disse o treinador em entrevista ao site oficial do Manchester City.

"Ele é incrível, mas a realidade é que nos últimos cinco anos, ele jogou poucos jogos. Essa é a situação que precisamos colocar na mesa com o clube. Nós vamos discutir com seu agente e trabalhar a melhor solução para os dois lados", completou.

"Eu gostaria (de manter Kompany no clube). Ele tem algo especial. Personalidade dentro e fora de campo. Ele fala seis ou sete línguas, então pode se comunicar bem. Nós precisamos de pessoas que fizeram muito no passado para ajudar novos jogadores na próxima geração. Ele nos ajudou a construir o time que temos hoje", concluiu.

Kompany conquistou três títulos da Premier League, três Copas das Liga Inglesa, uma FA Cup e duas Supercopas da Inglaterra com o City. No entanto, nos últimos anos, as lesões têm atrapalhado a vida do zagueiro, que tem feito poucas partidas. Nesta temporada, por exemplo, ele só jogou nove jogos na Premier League.