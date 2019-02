Guardiola admite culpa por Mahrez não jogar no City: "Eu sou a razão"

Técnico entende que outros jogadores estão em melhor momento e por isso não muda a equipe titular

Riyad Mahrez chegou ao Manchester City no início da temporada e custou aos cofres do clube 60 milhões de libra (aproximadamente R$300 milhões). A expectativa era de que o atacante fosse um dos destaques do elenco Citizen, mas, até agora, isso não aconteceu.

Mahrez tem amargado o posto de reserva e não joga entre os titulares desde dezembro. E, se tem um culpado por isso, é Pep Guardiola. Em entrevista ao site Sky Sports neste sábado (16), o técnico explicou a situação, assumiu a culpa e pediu desculpas.

"Eu sou a razão por ele não jogar. Ele não é culpado de absolutamente nada", disse Guardiola, que argumentou ainda que os desempenhos de Sterling, Sane e Bernardo Silva o impedem de fazer modificações na equipe.

"Eu fico triste porque ele tem treinado muito bem. É talentoso, mas neste momento nós temos cinco atacantes. Não há qualquer razão particular para deixá-lo no banco", completou.

"Ele é um cara que gostamos de ter no time, mas infelizmente não posso dar o tempo em campo que ele merece. então, peço desculpas, é tudo o que posso dizer", finalizou.