Técnico holandês conquista primeira vitória
Seedorf enfim comemorou sua primeira vitória no comando do Corinthians na 33ª rodada, com gols de Matheus Bidu e Kaio Cesar no segundo tempo que garantiram o triunfo sobre o Mirassol, que jogou com dez, na Neo Química Arena. O resultado encerrou um jejum que vinha desde a vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central na Copa Libertadores, em 20 de agosto, uma sequência que custou o emprego de seu antecessor, Fernando Diniz. Apesar de permanecer na 17ª posição, com 36 pontos, o Corinthians agora está a apenas um ponto do Mirassol, 16º colocado.
Expulsão ajuda em atuação dominante
O Corinthians pressionou o Mirassol desde o início e ganhou vantagem numérica aos 24 minutos, quando o árbitro Matheus Candancan consultou o monitor do VAR antes de mostrar cartão vermelho direto ao atacante Bruno Santos por atingir Andre Ramalho com uma cotovelada. Embora o goleiro Walter tenha mantido o placar empatado até o intervalo, Seedorf manteve a formação inicial no segundo tempo e foi recompensado aos 58 minutos, quando Matheuzinho cruzou rasteiro da direita para Bidu, improvisado no ataque, chegar de carrinho na segunda trave e marcar.
Enquanto o Mirassol avançava em busca do empate, Kaio aproveitou os espaços deixados pela equipe aos 80 minutos: arrancou do meio-campo até a entrada da área e bateu de esquerda, com efeito, sem chances para Walter.
Em entrevista coletiva após a partida, Seedorf disse: "Vamos respirar, assim como fizemos nos dias anteriores. Agora precisamos manter essa raiva que temos dentro de nós. Nas semanas de treino antes dos outros jogos, trabalhamos com enorme dedicação e intensidade. Os jogadores chegam cedo, saem tarde e fazem de tudo para mudar a situação. Agora chegamos a um momento que vai nos dar um enorme impulso moral."
Disciplina tática agrada ao exigente treinador
Além de encerrar o jejum de dois meses, o ex-meia da seleção holandesa ficou particularmente satisfeito com a forma como seus jogadores controlaram o ritmo e pressionaram no campo de ataque mesmo antes da expulsão de Bruno.
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Ao avaliar a atuação coletiva, Seedorf explicou: "O mais importante hoje foi nosso trabalho defensivo. A forma como pressionamos desde o primeiro minuto. Mesmo com 11 contra 11, estávamos dominando. O Mirassol é uma equipe que trabalha muito bem a bola. Mas dificultamos muito as coisas para eles, recuperamos a posse repetidas vezes e isso nos deu o controle do jogo.
"Acho que esses são aspectos em que melhoramos imensamente. Lembro do jogo contra o Vasco, do primeiro tempo, de como nos faltou velocidade para inverter as jogadas. O Mirassol teve dificuldades justamente por causa da nossa organização e disciplina; fizemos com que eles corressem muito. E então colocamos nossos jogadores decisivos no jogo. Bidu e Kaio fizeram grandes partidas, criando problemas no último terço do campo."
De olho no confronto de quarta-feira com o São Paulo, na Vila Belmiro, ele acrescentou: "Nosso foco estava no jogo de hoje [contra o Mirassol]. É claro que conhecemos bem o São Paulo. O que posso garantir é que nossa equipe vai manter essa intensidade até o fim do ano."
Clássico acirrado aguarda equipe em recuperação
O Corinthians agora tem uma sequência difícil pela frente para sair da zona de rebaixamento, começando pelo clássico de quarta-feira, 4 de novembro, contra o São Paulo, antes de enfrentar o Botafogo em 18 de novembro e o Atlético Mineiro uma semana depois. Enquanto isso, o Mirassol, 16º colocado, visita a Chapecoense em 3 de novembro, antes de enfrentar Atlético Mineiro e Fluminense. Conquistar vitórias consecutivas no meio da semana pode finalmente tirar o time de Seedorf das quatro últimas posições.