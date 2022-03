Guarany-RS x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Guarany se enfrentam neste sábado (12), no Estrela d'Alva, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV (para RS), na fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarany x Internacional DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Estrela d'Alva - Bagé, RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A RBS, na TV aberta, o SporTV (para RS), na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (12), em Bagé.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 no meio da semana, o Internacional entra em campo buscando a vantagem de decidir em casa os jogos da semifinal do Gauchão. Já classificado, o Colorado aparece na terceira posição, com 18 pontos.

📸 Após vencer o Gre-Nal 435, equipe mira duelo contra o Guarany de Bagé.



🔗 Saiba mais: https://t.co/NN9bSmhDdG #VamoInter pic.twitter.com/OjQActn1ne — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 10, 2022

Por sua vez, o Guarany, já rebaixado e na lanterna, com cinco pontos, busca encerrar o Estadual na elite com a vitória após duas derrotas consecutivas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Aimoré Gauchão 6 de março de 2022 Internacional 1 x 0 Grêmio Gauchão 9 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Internacional x Fortaleza Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Guarany

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 3 x 1 Guarany Gauchão 27 de fevereiro de 2022 Juventude 2 x 0 Guarany Gauchão 6 de março de 2022

Próximas partidas