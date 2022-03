Guarany-RS x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Gaúcho 2022

A bola vai rolar para Guarany-RS x Internacional neste sábado (12), na Estrela D'Alva, às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada Campeonato Gaúcho 2022.

Já classificado para as semifinais do Gauchão, o Colorado entra em campo buscando decidir os jogos do mata-mata no Beira-Rio. Atualmente, aparece na terceira posição, com 18 pontos, e precisa ultrapassar Grêmio ou Ypiranga, que se enfrentam na Arena.

Do outro lado, o Guarany, com cinco pontos, é o lanterna do Estadual, e já está rebaixado. No ano que vem vai disputar a Divisão de Acesso.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o técnico Medina pode ter D'Alessandro no time titular, enquanto Rodrigo Moledo pode ser opção no banco de reservas.

Por outro lado, Boschilia e Palacios, com desconforto muscular, estão fora, assim como Taison e Wesley Moraes, suspensos.

Já o Guarany entrará em campo com diversos desfalques. Wagner, Leo Kanu e Rafael Carrilho, lesionados, estão fora, assim como Wallan Luan, Eduardo e Rafael Copetti, que pediram para deixar o clube após a queda.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero, Edenílson, D'Alessandro e Maurício; David.

Possível escalação do Guarany-RS: Otavio; Diego Macedo, Diego Rocha e Vavá; Raphinha, David, Lucas Hulk, Juninho Tardelli e Roger Bastos; Jarro e Marcos Paulo.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Boschilia e Palacios: desconforto muscular

Taison e Wesley Moraes: suspensos

GUARANY-RS:

Wagner, Leo Kanu e Rafael Carrilho: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn

Mais artigos abaixo

Assistentes: Leirson Peng Martins e Fagner Bueno Cortes

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Guarany-RS x Internacional será transmitido ao vivo pela RBS, na TV aberta, pelo SporTV (para RS), na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (12), em Bagé.