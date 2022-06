Guarani x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta quinta-feira (2), pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Guarani e Vila Nova se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Brinco de Ouro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela décima rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Guarani x Vila Nova DATA Quinta-feira, 2 de maio de 2022 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima - MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa - MG

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos - SP

VAR: Pathrice Wallace Corrêa - RJ

Onde vai passar?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (2), no Brinco de Ouro.

Informações da partida

Para o confronto no Brinco de Ouro, o Guarani, afundado na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos conquistados, entra em campo pressionado pela vitória na Série B. Até o momento, foram cinco derrotas, três empates e apenas um triunfo nos primeiros nove jogos.

"Acredito que vai ser um jogo muito diferente. Eles também passaram por mudança de treinador (Dado Cavalcanti no lugar de Higor Magalhães). Estamos próximos na tabela. Precisamos ter o entendimento de que esse jogo será fundamental para uma mudança de rumo", afirmou o meia Giovanni Augusto.

Do outro lado, o Vila Nova, com apenas um ponto a mais que o rival, e na penúltima posição, vem de uma derrota e dois empates.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Guarani registra sete vitórias, contra oito do Vila Nova, além de 10 empates.

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 0 Vasco Série B 20 de maio de 2022 Sampaio Corrêa 2 x 1 Guarani Série B 28 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Operário Série B 6 de junho de 2022 20h (de Brasília) Novorizontino x Guarani Série B 12 de junho de 2022 11h (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Chapecoense Série B 19 de maio de 2022 Vila Nova 0 x 0 Grêmio Série B 29 de maio de 2022

Próximas partidas