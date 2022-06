Guarani x Vila Nova: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da décima rodada da Série B acontece às 21h30 (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (2)

O Guarani recebe o Vila Nova na noite desta quinta-feira (2), às 21h30 (do horário de Brasília), no Brinco de Ouro, pela décima rodada da Série B.

Separados por apenas um ponto e afundados na zona de rebaixamento, as equipes voltam a campo pressionadas pela vitória.

.Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Guarani registra sete vitórias, contra oito do Vila Nova, além de 10 empates.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto no Brinco de Ouro, o Guarani terá o retorno de Matheus Pereira, que cumpriu suspensão na derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1 na última rodada. Assim Eliel deixa o time.

Outra mudança do técnico Marcelo Chamusca é a saída de Ernando para a entrada de Leandro Castan, enquanto Eduardo Person, Leandro Vilela, Júlio César e Nicolas seguem no departamento médico.

"Acredito que vai ser um jogo muito diferente. Eles também passaram por mudança de treinador (Dado Cavalcanti no lugar de Higor Magalhães). Estamos próximos na tabela. Precisamos ter o entendimento de que esse jogo será fundamental para uma mudança de rumo", afirmou o meia Giovanni Augusto.

Já o Vila Nova, sob o comando de Dado Cavalcanti, terá o retorno de Arthur Rezende no lugar de Wagner, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Grêmio.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, Leandro Castan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison (Silas), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Yago, Bruno José e Lucão do Break.

Possível escalação do Vila Nova: Tony; Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Rafinha, Arthur Rezende e Matheuzinho; Pablo Dyego, Daniel Amorim e Jean Silva (Victor Andrade).

Desfalques da partida

Guarani:

Eduardo Person, Leandro Vilela, Júlio César e Nicolas Careca: machucados

Vila Nova:

Willian Formiga: machucado

Transmissão ao vivo

O jogo entre Guarani e Vila Nova será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira (2).