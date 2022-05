Guarani x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Guarani e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (19), na Arena da Amazônia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Vasco DATA Quinta-feira, 19 de maio de 2022 LOCAL Arena da Amazônia - Manaus, AM HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu - PR

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães - AM

VAR: Heber Roberto Lopes - SC

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (19), na Arena da Amazônia.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Vasco desembarcou em Manaus nos braços da torcida.

Com 13 pontos, a equipe busca se manter no G-4, enquanto o Guarani, com sete, luta contra o rebaixamento.

Ainda sem técnico desde a demissão de Daniel Paulista, o Bugre entrará em campo sob o comando do interino Ben-Hur Moreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 CSA Série B 7 de maio de 2022 Vasco 1 x 0 Bahia Série B 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Brusque Série B 26 de maio de 2022 19h (de Brasília) Vasco x Grêmio Série B 2 de junho de 2022 20h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani x Ponte Preta Série B 8 de maio de 2022 Tombense 1 x 1 Guarani Série B 14 de maio de 2022

Próximas partidas