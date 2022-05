Guarani x Vasco: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (19) para Guarani x Vasco, pela oitava rodada da Série B, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Vasco desembarcou em Manaus nos braços da torcida.

Com 13 pontos, a equipe busca se manter no G-4, enquanto o Guarani, com sete, luta contra o rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena da Amazônia, o Vasco terá dois desfalques importantes: Nenê e Yuri Lara, suspensos. Assim, Juninho e Bruno Nazário são os prováveis substitutos.

Gabriel Dias, recuperado das dores no joelho direito, retorna entre os titulares.

Já o Guarani, sob o comando do técnico interino Ben-Hur, terá os retornos de Diogo Mateus e Leandro Vilela, suspensos na última rodada. Lucas Ramon e Silas deixam o time titular.

João Victor, Eduardo Person e Rodrigo Andrade seguem no departamento médico.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Conceição, Edimar, Andrey, Juninho, Bruno Nazário, Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison, Leandro Vilela e Giovanni Augusto; Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca.

DESFALQUES

VASCO:

Daniel Ramalho/CR Vasco da Gama

Nenê e Yuri: suspenso

GUARANI:

João Victor, Eduardo Person e Rodrigo Andrade: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu - PR

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães - AM

VAR: Heber Roberto Lopes - SC

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Guarani e Vasco será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira (19).