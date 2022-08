Guarani x Tombense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (27), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando para deixar o Z-4, o Guarani recebe a Tombense neste sábado (27), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 11h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Brugre, 19º colocado com 23 pontos, entra em campo sabendo que precisa vencer para seguir firme na luta contra o rebaixamento. O time vem de derrota em clássico contra a Ponte Preta, e não poderá contar com Richard, suspenso, além de Diogo Mateus, machucado.

Do outro lado, a Tombense quer o triunfo para permanecer na "caça ao G-4". A equipe está na sexta posição, com 36 pontos marcados, não tem desfalques confirmados para o duelo deste sábado, mas tem um tabu pela frente: nunca venceu o time campineiro.

Nos últimos cinco jogos disputados entre as equipes, o Guarani venceu três vezes, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do GUARANI: Kozlinski; Lucas Ramon, João Victor, Derlan e Jamerson; Madison, Rodrigo Andrade (Leandro Vilela) e Giovanni Augusto; Bruno José (Isaque), Edson e Jenison.

Possível escalação da TOMBENSE: Felipe Garcia, Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho, Manoel, Guilherme Rend, Zé Ricardo, Matheus Frizzo, Jean Lucas, Everton Galdino e Ciel.

Desfalques da partida

Guarani:

Diogo Mateus: lesionado.

Richard: suspenso.

Tombense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Guarani x Tombense DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Tiago Gomes da Silva (GO)

Quarto árbitro: Pietro Stefanelli (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 0 Guarani Série B 20 de agosto de 2022 Guarani 1 x 0 Náutico Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Guarani Série B 31 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Guarani x Sampaio Corrêa Série B 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília)

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 0 Sport Série B 18 de agosto de 2022 Vasco 3 x 1 Tombense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas