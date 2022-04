Guarani x Sport Recife: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Guarani e Sport Recife se enfrentam neste sábado (16), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Sport Recife DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Estádio Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, São Paulo HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Luiza Moraes/CBF/Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay,per-view, são os veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (16), no Brinco de Ouro da Princesa.

Qual o número do SporTV nas operadoras?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

MAIS INFORMAÇÕES

O confronto é uma boa oportunidade das equipes se recuperarem de frustrações recentes nos campeonatos de começo de ano. Isso porque, ambos os clubes já foram eliminados da Copa do Brasil. Além disso, o Sport vem do vice-campeonato da Copa do Nordeste para o Fortaleza e de eliminação nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Enquanto que o Guarani ficou nas quartas de final do Campeonato Paulista. Logo, pior para o Bugre, que iniciou com derrota a Série B e vai em busca do primeiro triunfo em casa. O Guarani em 16 partidas, somou sete derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 (2) x (4) 2 Salgueiro Campeonato Pernambucano 6 de abril de 2022 Sport 1 x 0 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Sport Brasileirão Série B 23 de abril de 2022 11h (de Brasília) Sport x Ituano Brasileirão Série B 26 de abril de 2022 19h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 0 Guarani Brasileirão Série B 8 de abril de 2022 Corinthians 1 (7) x (6) 1 Guarani Campeonato Paulista 24 de março de 2022

Próximas partidas