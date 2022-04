Guarani x Sport Recife: escalação, desfalques e mais do jogo pela Série B 2022

A bola vai rolar nesta sábado (16) para Guarani e Sport, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partir das 18h30 (do horário de Brasília).

O confronto é uma boa oportunidade das equipes se recuperarem de frustrações recentes nos campeonatos de começo de ano. Isso porque, ambos os clubes já foram eliminados da Copa do Brasil. Além disso, o Sport vem do vice-campeonato da Copa do Nordeste para o Fortaleza e de eliminação nas quartas de final do Campeonato Pernambucano.

Enquanto que o Guarani ficou nas quartas de final do Campeonato Paulista. Logo, pior para o Bugre, que iniciou com derrota a Série B e vai em busca do primeiro triunfo em casa. O Guarani em 16 partidas, somou sete derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para este duelo, o Sport deverá manter a mesma equipe que atuou no último fim de semana. Apenas Ewerthon está machucado e não vai para o jogo.

Assim como o Leão, o Guarani deve manter a mesma formação do último duelo, com Lucão do Break no ataque. O Bugre só tem uma baixa para a partida: Diogo Matheus, que está entregue ao departamento médico.

Possível escalação do Sport: Maílson; Ezequiel, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Bruno Matias, William Oliveira e Denner; Bill, Parraguez e Luciano Juba.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison, Índio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César e Lucão do Break.

DESFALQUES

SPORT:

Ewerthon: lesionado

GUARANI:

Diogo Matheus: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Guarani x Sport será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view, neste sábado (16).