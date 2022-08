Guarani x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Jogo acontece neste domingo (21), pela terceira fase do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Santos entram em campo neste domingo (21), no CT do Guarani, a partir das 15h (de Brasília), pela terceira fase do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

O Guarani encerrou a segunda fase do estadual na vice-liderança do grupo 20, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas).

Já o Santos foi o líder da chave 16, com 13 pontos somados (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Eduardo, Thiago, Pedro Henrique, Carlos Eduardo, João Vitor, Leonardo, Miguel, Matheus, Alison, Ivonei e Fernando.

Possível escalação do Guarani: Vinicius, Pedro Henrique, Wallace, João Pedro, Davison, Pedro Henrique, Leonardo, Gustavo, Filipe, André e Victor.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Guarani:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Guarani x Santos DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL CT do Guarani, Campinas - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 1 São José Paulista sub-20 10 de agosto de 2022 Grêmio 3 x 2 Santos Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Desportivo Brasil Paulista sub-20 27 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Corinthians x Santos Paulista sub-20 31 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 2 Novorizontino Paulista sub-20 10 de agosto de 2022 Água Santa 4 x 2 Guarani Paulista sub-20 3 de agosto de 2022

Próximas partidas