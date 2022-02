Guarani x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Paulistão 2022

O Paulistão chega a sua quarta rodada e, neste domingo (6), Guarani e Santos vão a campo no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 16h (de Brasília).

O Bugre é o vice-líder do grupo A, com 3 pontos marcados, com uma vitória e duas derrotas até o momento.

Já o Santos chega para o duelo empolgado após vencer o Corinthians de virada por 2 a 1. O Peixe é o vice-líder do grupo D, com 4 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após as atuações abaixo do esperado, o técnico Daniel Paulista deve promover mudanças no time titular do Guarani.

O Bugre conta com os retornos de Ronaldo Alves, Índio e Matheus Pereira, que cumpriram o período de isolamento devido ao coronavírus, enquanto Diogo Mateus e Vitinho seguem em quarentena, e Silas está lesionado.

Já o Santos, empolgado com o triunfo no clássico, deve repetir a sua formação.

Fábio Carille pode voltar a escalar a equipe no 4-3-3, já que não tem desfalques para este domingo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, Ernando, Derlan e Eliel (Matheus Pereira); Bruno Silva, Madison (Rodrigo Andrade) e Eduardo Person; Júlio César, Yago (Giovanni Augusto) e Lucão do Break.

Possível escalação do Santos: Lucas Arcanjo; Iury, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Salomão; João Pedro, Eduardo, Gabriel Santiago e Jadson; Luidy e Guilherme Queiróz.

DESFALQUES

GUARANI:

Silas: lesionado

Diogo Mateus e Vitinho: covid-19.

SANTOS:

Kelvin Malthus e Sandry: em fase de recuperação de lesão.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Guarani e Santos será transmitido ao vivo pela Record, na tv aberta, pelo Premiere, na tv fechada, e pelo Paulistão Play, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.