Guarani x Remo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes entram em campo nesta terça-feira (21), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho no G-4, o Guarani recebe o Remo nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV , na TV fechada, e do Premiere , em pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Remo DATA Terça-feira, 21 de setembro de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique Vollkopf (MS)

Assistentes: Cicero Alessandro de Souza e Ruy Cesar Ferreira (MS)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Marco Aurelio Ferreira (MG)

Assistentes VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Remo quer o triunfo para se paroximar do G-4 / Foto: Samara Miranda/Remo

O SporTV, na TV fechada e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANI

Após empatar sem gols no clássico com a Ponte Preta, o Guarani busca a vitória em casa para tentar entre no G-4 da Série B.

O Bugre não tem problemas com lesões e suspensos e, desta forma, o técnico Daniel Paulista poderá repetir a escalação do último jogo.

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins, Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho (Lucão do Break).

REMO

Querendo ocupar a parte de cima da tabela, o Remo precisa somar pontos longe de seus domínios para seguir sonhando em chegar ao grupo do acesso, apesar do técnico Felipe Conceição reforçar que objetivo é fugir do rebaixamento.

"Continuamos com o objetivo da permanência. Falta ainda aquele número que todo mundo fala, que é de 45 pontos. Estamos buscando essa manutenção, esse é o objetivo principal do Remo. Não podemos desviar do nosso caminho, com o pé no chão, trabalhando e buscando esses 12 pontos que faltam para esse número que todos falam, que é o de segurança", disse o treinador.

Suspenso, o atacante Victor Andrade é desfalque na equipe paraense.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Wellington Silva, Jansen, Marlon, Raimar, Arthur, Lucas Siqueira, Marcos Júnior, Gedoz, Matheus Oliveira e Lucas Tocantins.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Avaí Brasileirão Série B 16 de setembro de 2021 Vitória 1 x 2 Remo Brasileirão Série B 10 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Náutico Brasileirão Série B 24 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Remo Brasileirão Série B 30 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Guarani Brasileirão Série B 17 de setembro de 2021 Guarani 1 x 0 CSA Brasileirão Série B 7 de setembro de 2021

Próximas partidas