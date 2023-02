Guarani x Portuguesa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista 2023

A partida será disputada nesta quarta-feira (08), no Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max e Paulistão Play, no streaming, TNT, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

Tentando encostar nos líderes do Grupo B e se afastar da zona de rebaixamento, o Guarani entra em campo pela fase de grupos do Campeonato Paulista em busca da sua segunda vitória na competição. Para o duelo, o técnico Mozart Santos, deve seguir com a ausência de Careca no ataque.

Do outro lado, a Portuguesa que, tem uma campanha semelhante ao Bugre, precisa pontuar sob o comando de Gilson Kleina e se afastar da zona de rebaixamento do torneio.

Em toda a história, este será o 154º duelo das equipes. O Guarani, por sua vez, conquistou 45 vitórias, empatou 42 e perdeu 66 vezes para a Lusa.

Prováveis escalações

Escalação do provável Guarani: Tony; Alvariño, Lucão, Luciano Castan, Jamerson; Richard Rios, Barbosa, Isaque; Wenderson, Bruninho e Neílton.

Escalação da provável Portuguesa: Thomazella; Ramon, Leonardo, Victor Ramos, Tallyson; Belo, Naldo, Nathan; Costa, Richard e Lucas Feitosa.

Desfalques

Guarani

Careca, Maurício Kozlinski e Bruno José, lesionados, estão fora.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?