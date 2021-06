Guarani x Ponte Preta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste sábado (19), pela Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chegou a hora do primeiro Dérbi Campineiro na Série B do Campeonato Brasileiro: o Guarani recebe a Ponte Preta neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, pela quinta rodada da segunda divisão nacional. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Ponte Preta DATA Sábado, 19 de junho de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Vinícius Furlan (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Um dos maiores clássicos do Brasil escreve o próximo capítulo de sua rivalidade / Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

A SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta terça, às 19h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANI

Com uma vitória, dois empates e uma derrota até aqui, o Guarani vai fazendo campanha regular na Série B, mas sabe que a vitória no Dérbi 200, não só pelo impacto na tabela de classificação, pode mudar o destino de uma temporada.

Régis, Thales e Júlio Cesar, que ficaram de fora contra o CSA, podem retornar ao time titular, enquanto Andrigo e Rodrigo Andrade ainda são dúvida.

1x1 | ⏱️ 52’ | 2º Tempo



Fim de jogo



CSA 1x1 Guarani. O Bugre volta a campo no próximo sábado, para o Dérbi 200, no Brinco de Ouro. #CSAxGUA #AvantemeuBugre pic.twitter.com/EBRnerUUqM — Guarani FC (@oficialguarani) June 16, 2021

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu; Índio (Rodrigo Andrade) e Bruno Silva; Régis; Bruno Sávio, Davó e Matheus Souza (Júlio César).

PONTE PRETA

A Ponte Preta, enquanto isso, vem decepcionada após a derrota por 1 a 0 contra o Cruzeiro, nesta última quarta-feira (16). A Macaca, com apenas um ponto na tabela, ainda não venceu na Série B e quer os três pontos no Dérbi para iniciar o processo de recuperação.

Moisés, principal artilheiro do time na temporada, pode ficar de fora, tendo saído lesionado contra a Raposa. Locatelli também preocupa. Por outro lado, Niltinho, Rafael Santos e Josiel devem estar à disposição de Gilson Kleina.

Provável escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas; Cleylton, Ednei e Ruan Renato; Felipe Albuquerque, Dawhan, Locatelli, Camilo e Rafael Santos; Moisés (Niltinho) e Renatinho (Josiel ou João Veras).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 3 Náutica Brasileirão Série B 11 de junho de 2021 CSA 1 x 1 Guarani Brasileirão Série B 15 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Guarani Brasileirão Série B 22 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Guarani x Coritiba Brasileirão Série B 25 de junho de 2021 19h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 0 Ponte Preta Brasileirão Série B 11 de junho de 2021 Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão Série B 16 de junho de 2021

Próximas partidas