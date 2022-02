Guarani x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão 2022

Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (19), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Paulistão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Ponte Preta DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, e o Paulistão Play, na internet são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Guarani vai a campo neste sábado buscando sua terceira vitória no estadual.

O Bugre tem, até o momento, duas vitórias, um empate e quatro derrotas na competição, ocupando o terceiro lugar do grupo A, com 7 pontos.

A campanha da Ponte é idêntica, a Macaca vem de duas derrotas seguidas, para São Paulo e Botafogo-SP.

O Alvinegro é o terceiro do grupo D, com 7 pontos marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 2 Guarani Paulistão 12 de fevereiro de 2022 Ituano 3 x 0 Guarani Paulistão 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Santo André Paulistão 26 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília) Maricá x Guarani Copa do Brasil 1 de março de 2022 16h (de Brasília)

PONTE PRETA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 2 São Paulo Paulistão 13 de fevereiro de 2022 Ponte Preta 0 x 1 Botafogo-SP Paulistão 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas