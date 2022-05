Guarani x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Série B 2022

Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (8), no Brinco de Ouro, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da EPTV de Campinas, na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Ponte Preta DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP

Assistentes: Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli - SP

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati - SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira - SP

ONDE VAI PASSAR?

A EPTV Campinas, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (8), no Brinco de Ouro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Dérbi 203 será realizado com torcida única, por determinação do Ministério Público de São Paulo. Como o jogo será disputado no domingo do Dia das Mães, o Guarani liberou a entrada gratuita das mães de sócios torcedores.

Lutando contra o rebaixamento, com cinco pontos, o Guarani vem de uma vitória sobre o Criciúma, e um empate com o Náutico.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, a Ponte Preta, com sete pontos, vem de vitória sobre o Brusque. Até aqui, soma dois triunfos, um empate e duas derrotas.

Em 110 jogos disputados entre as equipes, a Macaca registra 37 vitórias, contra 29 do Guarani, além de 44 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Criciúma Série B 28 de abril de 2022 Náutico 1 x 1 Guarani Série B 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Guarani Série B 14 de maio de 2022 16h (de Brasília) Guarani x Vasco Série B 19 de maio de 2022 19h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Ponte Preta Série B 28 de abril de 2022 Ponte Preta 2 x 0 Brusque Série B 1 de maio de 2022

Próximas partidas