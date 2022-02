Guarani x Ponte Preta: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Paulistão 2022

O Paulistão chega a sua oitava rodada e, neste sábado (19), Guarani e Ponte Preta vão a campo no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 20h30 (de Brasília).

O Guarani vai a campo neste sábado buscando sua terceira vitória no estadual. O Bugre tem, até o momento, duas vitórias, um empate e quatro derrotas na competição, ocupando o terceiro lugar do grupo A, com 7 pontos.

A campanha da Ponte é idêntica, a Macaca vem de duas derrotas seguidas, para São Paulo e Botafogo-SP. O Alvinegro é o terceiro do grupo D, com 7 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após as atuações abaixo do esperado, o técnico Daniel Paulista deve promover mudanças no time titular do Guarani.

O Bugre conta com os retornos de Diogo Mateus e Vitinho, que cumpriram o período de isolamento devido ao coronavírus. O único desfalque confirmado é Silas, que está lesionado.

CONVOCAÇÃO PARA O DÉRBI! 🏹



Vem para o Brinco, Nação Bugrina!



Todo o apoio da torcida será fundamental! #Dérbi202 pic.twitter.com/qRvjheLHMg — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) February 18, 2022

Já a Macaca, tem chance mínima de contar com novas opções, Kleina terá de pensar na escalação com o que tem à disposição no momento.

Diante do Botafogo-SP, ele repetiu o time titular pela primeira vez na temporada e usou pelo terceiro jogo consecutivo o sistema com três zagueiros.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Rodrigo Andrade, Bruno Silva e Bruno Reis; Lucão, Júlio César e Giovanni Augusto.

Mais artigos abaixo

Possível escalação da Ponte Preta: Ygor; Kevin, Thiago Oliveira, Fabrício, Léo Santos e Jean Carlos; Leonardo, Fessin e Wesley; Lucca e Pedro Júnior.

DESFALQUES

GUARANI:

Silas: lesionado

PONTE PRETA:

Guilherme Santos: lesão na coxa direita

Luiz Fernando: recuperação de cirurgia na mão esquerda

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Guarani e Ponte Preta será transmitido ao vivo pelo Premiere, na tv fechada, e do Paulistão Play, na internet. neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.