Guarani x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), pelo Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Guarani x Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro da Princesa. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na pay-per-view. Na Goal , o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Palmeiras DATA Sexta-feira, 23 de abril de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca reduzir a diferença para o segundo colocado, Novorizontino / Foto: Getty Images

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (23). Na Goal , o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANI

Vindo de vitória sobre a Ferroviária , o Guarani está na terceira colocação de seu grupo, com oito pontos, mas pode assumir até a liderança caso vença o Verdão e tanto Santos como Mirassol - líder - sejam derrotados.

Assim, a equipe comandada por Allan Aal deve ir com força máxima para o confronto: sem outras competições para disputar, o time utiliza o Paulistão como laboratório para o Brasileiro da Série B.

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Romércio, Airton e Matheus Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo; Bruno Sávio, Júlio César e Matheus Davó.

PALMEIRAS

Na terceira colocação do Grupo C, com nove pontos, o Palmeiras vê concorrentes como o Novorizontino - com um jogo a mais -, vice-líder, com 14 pontos, e o RB Bragantino - com três jogos a mais -, com 20, dispararem na tabela. Assim, tem que pontuar rapidamente para reduzir a distância em relação aos rivais.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira deve novamente escalar um time misto, pensando na maratona de jogos das últimas rodadas do Paulistão e da Libertadores. O esquema com três zagueiros, que deu certo no Peru, também ser mantido, e o " herói Renan " pode ser titular.

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius Silvestre; Empereur, Renan e Vanderlan; Mayke, Fabinho, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa e Esteves; Wesley e Willian.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 2 Guarani Paulista 14 de abril de 2021 Ferroviária 1 x 2 Guarani Paulista 20 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo André x Guarani Paulista 26 de abril de 2021 22h15 (de Brasília) Guarani x Novorizontino Paulista 2 de maio de 2021 A definir

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 0 x 0 Palmeiras Paulista 18 de abril de 2021 Universitario 2 x 3 Palmeiras Libertadores 21 de abril de 2021

Próximas partidas