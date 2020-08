Guarani x Oeste: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

No Z-4, equipes buscam vitória em partida válida pela sétima rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando sair do Z-4, e Oeste se enfrentam na noite desta segunda-feira (31), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Oeste DATA Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa (SP) HORÁRIO 20h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Após sofrer três derrotas consecutivas, o clima pesou no Guarani (17º) e o técnico Thiago Carpini acabou sendo demitido. Para o seu lugar, Ricardo Catalá, ex- , foi contratado e contará com os retornos de Waguinho e Igor Henrique, que voltam após suspensão, além do meia Alan também poder fazer sua estreia. Por outro lado, Rafael Costa e Lucas Abreu seguem lesionados. Para sua primeira partida, Catalá não deve promover grandes mudanças no time titular.

Já o Oeste (19º) busca a sua primeira vitória na Série B. O não tem desfalques para a partida desta segunda-feira e a equipe que foi derrotada para o Avaí na última rodada deve ser mantida. O atacante Kalil segue afastado por lesão, enquanto Renan Fonseca e Yuri devem seguir fora do time titular.

Provável escalação do Guarani: Jefferson Paulino (Rafael Pin), Cristóvam, Didi, Wálber e Bidu; Deivid, Eduardo Person (Igor Henrique), Lucas Crispim e Giovanny (Alan); Waguininho e Júnior Todinho.

Provável escalação do Oeste: Luiz; Matheus Rocha, Matheus Dantas, Caetano e Gustavo Salomão; Lídio, Betinho, Éder Sciola, Fabrício Oya e Marlon; Bruno Lopes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 X 2 Série B 28 de agosto de 2020 2 X 0 Guarani Série B 24 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Guarani Série B 5 de setembro de 2020 19h (de Brasília) Guarani x de Série B 12 de setembro de 2020 11h (de Brasília)

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 0 x 2 Avaí Série B 28 de agosto de 2020 América -MG 2 X 1 Oeste Série B 21 de agosto de 2020

