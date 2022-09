Guarani x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Bugre entra em campo nesta terça-feira (20) querendo a vitória para continuar fora do Z-4; veja como acompanhar na TV e na internet

Na luta contra o descenso, o Guarani recebe o Novorizontino na noite desta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de vitória no último jogo, o Guarani respirou aliviado após sair da zona de rebaixamento. Agora em 16º lugar, com 32 pontos, o Bugre entra em campo querendo um novo triunfo para se manter fora do Z-4.

Júlio César, Ivan e Derlan, lesionados, e Giovanni Augusto, suspenso, desfalcam o time.

O Novorizontino, por sua vez, voltou a vencer no campeonato após cinco jogos, em duelo que marcou a estreia de Mazola Júnior no comando aurinegro. A equipe está na 13ª posição, com 36 pontos, e não poderá contar com Bruno Costa, suspenso.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma três vitórias, contra uma do Novorizontino, além de um empate. No primeiro turno, o Bugre venceu por 2 a 1.

Escalações:

Escalação do provável GUARANI: Kozlinski, Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Edson Carioca, Isaque, Bruno José e Yuri Tanque.

Escalação do provável NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri, Willean Lepo, Joílson, Rodolfo Filemon, Romário, Jhony Douglas, Gustavo Bochecha, Diego Torres, Douglas Baggio, Quirino e Ronald.

Desfalques

Guarani

Júlio César, Ivan e Derlan, lesionados, além do meia Giovanni Augusto, suspenso, são as baixas no Bugre.

Novorizontino

Bruno Costa, suspenso, é desfalque no time aurinegro.

Quando é?

• Data: terça-feira, 20 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP

• Arbitragem: Diego Pombo Lopez (árbitro), Edevan de Oliveira Pereira e Daniella Coutinho Pinto (assistentes), Pietro Dimitrof Stefanelli (quarto árbitro) e Adriano Milczvski (AVAR)