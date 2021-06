Guarani x Náutico: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), pela terceira rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Guarani e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, pela terceira rodada da Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Náutico DATA Sexta-feira, 11 de junho de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano e Adenilson de Souza Barros (RO)

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Timbu quer a vitória fora de casa / Foto: Tiago Caldas/CNC

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta sexta-feira (11), às 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Guarani entra em campo tentando manter a sua invencibilidade na Série B (uma vitória e um empate). Para o duelo desta sexta-feira, o Bugre teve dez dias par se preparar, já sabendo que não terá o goleiro Rafael Martins, suspenso, além de Andrigo, lesionado. Já Diogo Mateus, recém-chegado ao clube, deve ficar no banco de reservas.

Do outro lado, o Náutico quer continuar 100% no campeonato. O Timbu conta com o retorno de Kieza, recuperado de desconforto muscular, enquanto Djavan é desfalque, machucado.

O bom dia de hoje é com seriedade 😅



😶👉😑



📸 @TiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/yXU3ONpkwm — Náutico (@nauticope) June 10, 2021

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita; Pablo, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Davó.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza (Guillermo Paiva).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGOS CAMPEONATO DATA Operário-PR 2 x 5 Guarani Série B 1 de junho de 2021 Guarani 1 x 1 Vitória Série B 28 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Guarani Série B 15 de junho de 2021 19h (de Brasília) Guarani x Ponte Preta Série B 19 de junho de 2021 18h30 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Náutico Série B 7 de junho de 2021 Náutico 1 x 0 CSA Série B 28 de maio de 2021

Próximas partidas