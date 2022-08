Guarani x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (13), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Náutico se enfrentam neste sábado (13), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B, em uma briga direta na zona do rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento desde a sétima rodada, o Guarani está na 19ª posição, com 20 pontos, e precisa vencer para não ficar em situação delicada. São apenas três vitórias em 23 jogos, e um clássico vindo aí na próxima rodada.

O Náutico não está muito melhor, ocupando a 18ª colocação, com apenas um ponto a mais do que o Bugre. No caso do Timbu, são cinco vitórias nos 23 jogos já disputados e, diferente do Guarani, uma vitória pode tirá-lo do Z-4.

Prováveis escalações

Possível escalação da Guarani: Maurício Kozlinski; Diego Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Richard Ríos (Rodrigo Andrade), Madison e Isaque (Giovanni Augusto); Yago, Jenilson e Bruno José.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Anilson, Wellington, João Paulo e Victor Ferraz; Ralph, Jobson e Jean Carlos; Geuvânio (Julio Vitor), Julio Vitor e Kieza.

Desfalques da partida

Guarani:

Leandro Vilela: suspenso (terceiro amarelo)

Náutico:

Nicolas Caraca e Vitinho: lesionados

Quando é?

JOGO Guarani x Náutico DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias (BA)

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 0 x 0 Guarani Série B 10 de agosto de 2022 Guarani 1 x 2 Grêmio Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Guarani Série B 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Guarani x Tombense Série B 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 CRB Série B 10 de agosto de 2022 Operário 1 x 0 Náutico Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas