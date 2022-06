Guarani x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (28), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Ituano entram em campo na noite desta terça-feira (28), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Na 19ª posição da Série B, com 13 pontos marcados, o Guarani vive momento conturbado na temporada e demitiu o técnico Marcelo Chamusca. Desta forma, o Bugre será comandado pelo auxiliar fixo, Ben-Hur Moreira. O Alviverde não terá Giovanni Augusto, suspenso, além de Rodrigo Andrade, lesionado.

Do outro lado, o Ituano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 14 pontos marcados. O Rubro-Negro conta com o retorno de Roberto, recuperado de lesão.

Prováveis escalações

Possível escalação do GUARANI: Rafael, João Victor, Ernando, Leandro Castan, Lucas Ramon, Leandro Vilela, Silas, Matheus Pereira, Vitinho, Júlio César e Lucão do Break.

Possível escalação do ITUANO: Pegorari, Lucas Dias, Rafael Pereira, Bernardo, Córdoba, Caique, Dudu Vieira, Lucas Siqueira, Mário Sérgio, Aylon e Rafael Elias.

Desfalques da partida

Guarani:

Giovanni Augusto: suspenso.

Rodrigo Andrade: lesionado.

Ituano:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Guarani x Ituano DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: João Gobi (SP)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 3 x 1 Guarani Série B 24 de junho de 2022 Guarani 0 x 0 CSA Série B 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Guarani Série B 2 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Guarani x Cruzeiro Série B 9 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Ituano

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Ituano Série B 17 de junho de 2022 Brusque 0 x 1 Ituano Série B 11 de junho de 2022

Próximas partidas