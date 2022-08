Guarani x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (5), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (5), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento desde a sétima rodada, o Guarani está na 18ª posição, com 19 pontos, e precisa vencer para não ficar em situação delicada. O Bugre não poderá contar com Isaque, devido à questões contratuais, enquanto Giovanni Augusto, é dúvida.

Já o Grêmio vem de uma sequência de 15 partidas sem perder e sabe que precisa ganhar para manter distância sobre os rivais que estão logo atrás. Bitello, suspenso, e Ferreira, machucado, são as baixas do Tricolor para o duelo em Campinas.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Guarani registra cinco vitórias, seis do Grêmio, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação da Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson Bahia; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Marcinho (Giovanni Augusto); Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti e Lucas Leiva; Biel, Campaz e Guilherme; Diego Souza.

Desfalques da partida

Guarani:

Isaque: questões contratuais.

Grêmio:

Bitello: suspenso.

Ferreira: lesionado.

Quando é?

JOGO Guarani x Grêmio DATA Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Modesto e Jose Junior (DF)

Quarto árbitro: Salim Chavez (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 1 Guarani Série B 28 de julho de 2022 Guarani 1 x 1 Brusque Série B 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Guarani Série B 10 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Guarani x Náutico Série B 13 de agosto de 2022 18h30 (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Grêmio Série B 26 de julho de 2022 Grêmio 2 x 1 Ponte Preta Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas