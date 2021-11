Guarani x Ferroviária sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A equipe sub-20 do Bugre está entre as oito melhores do Campeonato Paulista e disputa uma vaga na semifinal com a Ferroviária. O jogo de ida acontece nesta quarta e a TV GFC acompanhou o último dia de preparação do time. Veja o vídeo completo no YouTubehttps://t.co/wSJ35WfqkC pic.twitter.com/bIn80pw2Bd