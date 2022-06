Guarani x CSA: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Partida acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

O Guarani recebe o CSA neste domingo (19), no Brinco de Ouro da Princesa, às 11h (de Brasília), pela 13ª rodada da Série B 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Na zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar com 12 pontos, o Guarani sabe que precisa vencer para não ficar em situação complicada no campeonato. O Bugre conta com os retornos de Diogo Mateus e Júlio César, que cumpriram suspensão na última rodada.

Do outro lado, o CSA, agora comandado por Alberto Valentim, está em 15º, com 13 pontos. Assim como a equipe rival, o time alagoano briga para se manter fora do Z-4. Osvaldo, suspenso, é desfalque.

Prováveis escalações

Possível escalação do Guarani: Kozlinski, João Victor, Ernando, Leandro Castan (Eduardo Person, Diogo Mateus, Leandro Vilela (Madison), Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Matheus Pereira, Bruno José e Lucão do Break.

Possível escalação do CSA: Jean, Lucas Marques, Werley, Anderson Martins, Wellington Nascimento, Felipe Augusto, Geovane, Gabriel, Lourenço, Rodrigo Rodrigues e Lucas Barcelos..

Desfalques da partida

Guarani:

sem desfalques confirmados.

CSA:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Guarani x CSA DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonardo Lorenzatto (MT)

Assistentes: Fabio Rubinho e Fernanda Kruger (MT)

Quarto árbitro: Paulo Francisco (SP)

VAR: Gilberto Junior (PE)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 2 Guarani Série B 12 de junho de 2022 Guarani 0 x 3 Operário Série B 6 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Guarani Série B 24 de junho de 2022 19h (de Brasília) Guarani x Ituano Série B 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 1 CSA Série B 12 de junho de 2022 CSA 1 x 1 Chapecoense Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas