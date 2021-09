Guarani x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (29), pela 27ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho no G-4, o Guarani recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (29), no Brinco de Ouro da Princesa, às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistências: Ivan Carlos Bohn e Sidmar Meurer (PR)

Quarto árbitro: José Guilherme Souza (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ver o caminho para o acesso ficar ainda mais difícil com a derrota para o CSA, o Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira precisando vencer para aliviar a pressão que ronda o clube.

A Raposa contará com os retornos de Eduardo Brock e Marcelo Moreno, que cumpriram suspensão, e Lucas Ventura, recuperado de lesão, enquanto Bruno José, Marcinho e Wellington Nem são dúvidas. Desfalques certos são Rafael Sóbis, Adriano e Matheus Pereira, todos suspensos.

Em casa, o Guarani vai em busca do triunfo que pode colocá-lo no G-4.

O Bugre não tem problemas para o duelo desta quarta-feira e, desta forma, o técnico Daniel Paulista deve repetir a escalação das últimas partidas.

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins, Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Régis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Eduardo Brock, Ramon, Jean, Flávio, Lucas Ventura, Rômulo, Claudinho, Felipe Augusto e Marcelo Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Guarani Série B 25 de setembro de 2021 Guarani 2 x 0 Remo Série B 21 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Guarani Série B 2 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Guarani x Londrina Série B 9 de outubro de 2021 16h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 2 CSA Série B 26 de setembro de 2021 Vasco 1 x 1 Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2021

Próximas partidas