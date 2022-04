Guarani x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Guarani e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (27), no Brinco de Ouro, a partir das 21h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Criciúma DATA Quarta-feira, 27 de abril de 2022 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade - BA

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Luanderson Lima dos Santos - BA

Quarto árbitro: Adriano de Assis Miranda - SP

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira - MG

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Brinco de Ouro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Guarani chega para este duelo em busca de sua primeira vitória na competição, após um início ruim com duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos. O Bugre é o lanterna do campeonato.

Já o Criciúma fez dois jogos até o momento na competição, com uma vitória e um empate. O Tigre ocupa a 8ª posição com quatro pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0x0 Sport Série B 16 de abril de 2022 Grêmio 3x1 Guarani Série B 21 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Guarani Série B 3 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Guarani x Ponte Preta Série B 8 de maio de 2022 16h (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 1x0 Londrina Série B 14 de abril de 2022 Criciúma 1x1 Sport Série B 23 de abril de 2022

Próximas partidas