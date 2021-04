Guarani x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em jogo adiantado da 11ª rodada, Alvinegro e Bugre entram em campo na noite deste domingo (11) pelo Paulistão; saiba como acompanhar o duelo

Após pouco mais de suas semanas sem jogos, o Corinthians volta a entrar em campo para enfrentar o Guarani, que não atua desde 13 de março. Em jogo adiantado da 11ª rodada, Alvinegro e Bugre duelam neste domingo (11), às 20h (de Brasília), No Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, canal pago do Grupo Globo. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Guarani x Corinthians DATA Domingo, 11 de abril de 2021 LOCAL Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Carlos Augusto Nogueira Júnior

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, canal pay-per-view do Grupo Globo, terá transmissão exclusiva com imagens para todo o Brasil do duelo deste domingo (11). Na Goal, vocês também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após atuar dois jogos no Rio de Janeiro, em Volta Redonda contra o Mirassol e Saquarema contra o Retrô, o Corinthians volta a atuar no Estado de São Paulo. O governador João Dória (PSDB) liberou a realização de jogos no território paulista e com isso o Campeonato Estadual será retomado.

A principal novidade no time corintiano deve ser a entrada de Vitinho no time titular. Se confirmada, será a segunda participação do atleta na equipe profissional. Ele estreou na etapa final da partida diante do São Caetano, ainda em março. Cauê e Jô disputam a vaga de referência no ataque. Mateus Vital, lesionado, é o principal desfalque para Mancini.

O Guarani precisou esperar cerca de quatro semanas entre o último jogo e a partida deste domingo (11). Desde o empate por 0 a 0 com o São Bento, o time de Alan Aal recebeu dois reforços: o meia Régis e o atacante Matheus Davó, emprestado justamente pelo Corinthians. Por questões contratuais, apenas o meio-campista poderá entrar em campo

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Vitinho; Rodrigo Varanda, Gustavo Mosquito e Cauê (Jô)

Provável escalação do Guarani: Gabriel; Éder Sciola, Romércio, Airton, Bidu; Rodrigo Andrade (Bruno Silva), Índio, Tony (Régis), Andrigo; Pablo, Rafael Sávio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 0 x 1 Corinthians Paulista 23 de março de 2021 Corinthians 1 (5) x (3) 1 Retrô-PE Copa do Brasil 26 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Corinthians Paulista 13 de abril de 2021 20h (de Brasília) Corinthians x São Bento Paulista 16 de abril de 2021 20h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 1 Red Bull Bragantino Paulista 7 de março de 2021 Guarani 0 x 0 São Bento Paulista 13 de março de 2021

Próximas partidas