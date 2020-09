Guarani x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste sábado (12), às 11h (de Brasília), pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que passam por um bom momento, e de se enfrentam neste sábado (12), às 11h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x DATA Sábado, 12 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Brinco de Ouro da Princesa (SP) HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em boa fase, o Guarani quer embalar na Série B, mas tem dúvida para o duelo. Isso porque Lucas Crispim, titular em todas as partidas até o momento tem um problema muscular e pode ficar de fora.

Também passando por um bom momento após duas vitória consecutivas, o Brasil de Pelotas chega a Campinas querendo surpreender o rival.

Provável escalação do Guarani: Rafael Pin, Cristovam, Didi, Wálber, Bidu, Deivid, Eduardo Person, Lucas Crispim (Bruno Sávio), Murilo Rangel, Júnio Todinho e Giovanny.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael Martins, Rodrigo Ferreira, Lázaro, Leandro Camilo, Bruno , Bruno Matias, Wellington Simião, Sousa, Matheus Oliveira, Gabriel Póveda e Danilo Gomes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 2 Guarani Série B 5 de setembro de 2020 Guarani 2 x 1 Oeste Série B 31 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Guarani Série B 18 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x Guarani Série B 26 de setembro de 2020 11h (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 2 x 1 Série B 5 de setembro de 2020 Brasil de Pelotas 1 x 0 Série B 2 de setembro de 2020

Próximas partidas