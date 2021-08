Guarani x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que querem entrar no G-4, Guarani e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 19h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Botafogo DATA Quarta-feira, 18 de agosto de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistente: Elicarlos Franco de Oliveira e José Carlos Oliveira dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Alvinegro quer mais uma vitória na Série B / Foto: Divulgação Botafogo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Guarani entra em campo em busca do triunfo em casa e que pode colocá-lo no G-4.

Com treino técnico-tático, Guarani segue preparação para enfrentar o Botafogo https://t.co/iEkPwMnT4K



📸: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/vRH0BCLADt — Guarani FC (@oficialguarani) August 16, 2021

Suspensos, Thales e Índio são desfalques no Bugre. Já Rodrigo Andrade, Régis e Lucas Cardoso seguem tratando lesões. Por outro lado, Bidu, Diogo Mateus e Bruno Sávio voltam à equipe.

De olho no G-4, o Botafogo vai atrás da vitória fora de casa para continuar próximo dos rivais que estão na ponta da tabela.

O time conta com o retorno de Barreto, que cumpriu suspensão. Já Guilherme Santos, com problema no joelho direito, é dúvida.

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquito, Diogo Mateus, Carlão, Ronaldo, Bidu, Bruno Silva, Tony, Andrigo, Bruno Sávio, Lucão do Break e Allan Victor.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Carli, Hugo, Luís Oyama, Pedro Castro, Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 Brasil de Pelotas Série B 15 de agosto de 2021 Operário-PR 1 x 0 Botafogo Série B 12 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Vila Nova Série B 22 de agosto de 2021 11h (de Brasília) Coritiba x Botafogo Série B 27 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 1 Guarani Série B 13 de agosto de 2021 Avaí 0 x 1 Guarani Série B 10 de agosto de 2021

Próximas partidas